Житель Збаразької ТГ продавав перероблений пістолет та набої

На Тернопільщині оперативники викрили жителя Збаразької ТГ, який продавав вогнепальною зброєю. Фігурант через “сарафанне радіо” шукав клієнтів на стартовий пістолет, перероблений під бойовий пристрій — гладкоствольну зброю, придатну для стрільби.

Інформацію про незаконну діяльність фігуранта працівники поліції отримали в ході оперативних заходів.

За словами начальника карного розшуку Збаразького відділення поліції Івана Мелиха, відповідно до ухвали суду слідчі поліції провели в помешканні місцевого жителя санкціоновані обшуки у ході яких виявили та вилучили магазин до автомата Калашникова, заповнений набоями калібру 5.45 мм (30 штук). Усю зброю та боєприпаси поліцейські передали на експертизу до Тернопільського НДЕКЦ МВС.

Фігуранту інкримінують ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліцейські встановлюють походження набоїв і зброї, а також можливе коло осіб, які могли бути зацікавлені в їх придбанні.

Поліція нагадує: зберігання, виготовлення або продаж нелегальної зброї — це кримінальний злочин за який передбачено суворе покарання.