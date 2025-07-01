У Тернополі впроваджують систему автоматизованого енергомоніторингу в школах і садках

У Тернополі стартував субпроєкт «Автоматизований енергомоніторинг громадських будівель м. Тернополя», який є частиною масштабного проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». Реалізація ініціативи передбачена в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Днями під час офіційної зустрічі із переможцями тендерного відбору обговорили ключові етапи та особливості впровадження системи. До обговорення також долучилися представники комунальних підприємств, зокрема, водоканалу, тепломереж, а також технічний консультант від ЄІБ.

У рамках субпроєкту передбачено встановлення обладнання у 81 громадській будівлі – школах та дитячих садках Тернополя. Йдеться про датчики, які в режимі реального часу фіксуватимуть параметри мікроклімату, зокрема, температуру, вологість і рівень CO₂, а також про лічильники електроенергії, теплової енергії та холодної води.

Завдяки цій системі стане можливим оперативне реагування на відхилення чи аварійні ситуації. У разі витоку або інших збоїв відповідальні працівники миттєво отримуватимуть сповіщення у спеціальному додатку на телефон. Таким чином вдасться не лише уникнути втрат ресурсів, а й запобігти пошкодженню майна.

За словами завідувача сектору з енергоефективності управління ЖКГ Тернопільської міської ради Павла Савечка, впровадження автоматизованого енергомоніторингу дозволяє знизити витрати на енергоносії на 5–15% щороку. Проєкт такого масштабу впроваджується в Україні вперше.