У Тернополі триває ремонт приміщення в майбутньому «Центрі ментального здоров’я»

У Тернополі тривають ремонтні роботи в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» в рамках реалізації флагманського проєкту «Рух без барʼєрів». Проєкт спрямований на створення «Центру ментального здоровʼя» – простору, де будуть надавати професійну психологічну та психіатричну допомогу, а також проводити профілактику та промоцію психічного здоров’я.

Наразі тривають активні роботи з облаштування вхідної групи у поліклініку, де буде створено Центр. Завершено бетонні роботи сходів, ведеться монтаж металоконструкцій для накриття. У внутрішніх приміщеннях майже завершено шпаклювання стін, розпочато монтаж підвісної стелі.

Крім цього, передбачено встановлення спеціалізованого обладнання, яке зробить простір максимально зручним та доступним для всіх категорій відвідувачів.

Кошти для реалізації проекту частково виділені з місцевого бюджету, а також залучені з інших джерел.

Довідка. «Рух без барʼєрів» – флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олена Зеленська «Без барʼєрів» та охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбарʼєрні маршрути. На сьогодні це – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером ініціативи виступає громадська організація «Безбарʼєрність».