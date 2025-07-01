У Тернополі діти перетворювали використані гільзи на «вазочки надії»

У Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №3 відбувся благодійний майстер-клас із розфарбовування гільз. Захід мав на меті підтримати українських військовослужбовців та формування у дітей патріотичного виховання.

До участі в майстер-класі долучилися вихованці старших груп закладу. Використані гільзи, передані з передової, діти перетворювали на декоративні «вазочки надії», оздоблюючи їх малюнками на теми миру, безпеки та дитячих мрій.

У закладі зазначають, що подібні заходи виховують у малечі патріотизм, віру в перемогу та чітке розуміння: навіть маленькі вчинки можуть мати велике значення.