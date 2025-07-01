Зниклого мешканця села Ценів знайшли мертвим: поліцейські Тернопільщини встановлюють причини смерті пенсіонера

Понад місяць тривали пошуки мешканця села Ценів 1953 року народження. Пенсіонер зник 6 травня 2025 року.

Він мав проблеми зі здоров’ям і пересувався за допомогою палиці. З того часу його місцеперебування залишалося невідомим і тривалий час поліцейські спільно з небайдужими громадянами проводили пошукові заходи.

Проте 30 червня у лісі неподалік населеного пункту місцеві жителі виявили тіло чоловіка у потічку. Слідів насильницької смерті на тілі пенсіонера поліцейські не виявили, але остаточна причина нещастя стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчі Бережанського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «безвісти зниклий».