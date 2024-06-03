У Чорткові дільничні офіцери поліції розшукали підозрюваного у крадіжці велосипеда

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 36-річної жительки райцентру про те, що невідома особа викрала у неї велосипед. За словами потерпілої, ровер вона залишила на декілька хвилин біля під’їзду, а коли повернулася, його вже не було.

У ході оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника. Причетним до крадіжки виявився житель Чорткова. Чужий велосипед він здав до ломбарду.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські звертаються громадян не залишати велосипеди, дитячі візочки, самокати без нагляду. У випадку, якщо у вас викрали майно, не зволікайте – телефонуйте на спецлінію 102.