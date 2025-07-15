У кількох мікрорайонах Тернополя припинять водопостачання з 16 по 17 липня

У Тернополі з 8:00 год. 16 липня до 8:00 год. 17 липня буде тимчасово припинене водопостачання у зв’язку з усуненням аварійної ситуації на каналізаційному колекторі діаметром 1000 мм на вул. Андрея Шептицького.

Без води залишаться мікрорайони: «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Новий Світ», «Центр», «Старий парк», «Східний». Також водопостачання буде відсутнє на вулицях: Гайова, Подільська, Софії Стадникової, Євгена Гребінки, Андрія Чайковського, Андрія Малишка, Новосонячна, просп. Степана Бандери (від №3 до №36), Бродівська, Дубовецька, Збаразька, Лозовецька.

Просимо заздалегідь зробити необхідний запас води.