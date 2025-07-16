Соціально-вразливі категорії мешканців Тернопільської громади отримають грошову допомогу на понад 700 00 грн

15 липня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання Комісії по розгляду заяв громадян про надання грошової допомоги.

Відповідно до рішення, фінансову підтримку отримають:

744 мешканців громади на загальну суму 690 000 гривень;

дев’ять сімей загиблих Захисників і Захисниць України, пропалих безвісти та інших категорій – по 5 000 гривень кожна (загалом 45 000 гривень);

17 громадяни отримають адресну допомогу для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 11 020 гривень.