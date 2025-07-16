У півтора раза більше запланованого – Тернопільщина спрямувала до держбюджету 75,9 млн грн акцизу

Акцизний податок залишається одним із ключових джерел державного бюджету.

За підсумками першого півріччя, платники акцизного податку Тернопільської області суттєво збільшили надходження до бюджету. Так, до державної скарбниці надійшло 75,9 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, що перевищує прогнозний показник більш ніж у 1,5 раза – на 29 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечили такі категорії:

– тютюнові вироби – 47,9 млн грн;

– пиво – 11,5 млн грн;

– горілчана продукція – 9,9 млн грн;

– спирт – 3,2 млн грн;

– переобладнання транспортних засобів – 2,7 млн грн;

– виноробна продукція – 0,7 млн гривень.

Крім того, за цей же період від роздрібного продажу підакцизної продукції до місцевих бюджетів надійшло 61,5 млн грн, що на 2,4 млн грн більше від запланованого.

Структура надходжень із роздрібної торгівлі:

– алкогольні напої – 42,4 млн грн;

– пиво – 19,1 млн гривень.

Зростання податкових надходжень демонструє відповідальність бізнесу регіону, ефективну податкову політику та чітку взаємодію між платниками і органами ДПС в умовах підвищених викликів.