Не іграшка, а відповідальність: поліцейські застерігають батьків від купівлі мототранспорту дітям

Щороку влітку кількість ДТП за участю неповнолітніх різко зростає. І, на жаль, дедалі більше трагедій через їзду на мотоциклах. Лише за останній місяць на дорогах Тернопільщини трапилось кілька аварій, в яких постраждали діти-водії чи пасажири мототранспорту. За кожною цифрою в статистиці — чиїсь діти, розбиті долі й батьківські сльози.

За перше півріччя 2025 року на дорогах Тернопільської області працівники поліції зареєстрували 52 аварії за участі мопедів і мотоциклів. У 20 дорожньо-транспортних пригодах за кермом мототранспорту були неповнолітні. Як наслідок – у 11 автотрощах травмувалися 13 дітей та підлітків.

Поліцейські нагадують, що мотоцикл — це не іграшка, а транспортний засіб, який потребує не лише навичок, а й офіційного дозволу на керування. Проте батьки нехтують безпекою і дарують неповнолітнім або дозволяють їздити на мотоциклах без відповідних документів, захисту, досвіду, а часто й без шолома.

“Мотоцикл — це мінімум стабільності та максимум ризику навіть на рівній дорозі. У кращому випадку — травми й довге лікування, у гіршому — втрачене життя”, – стверджують працівники поліції.

Дитина не повинна сидіти за кермом мотоцикла. Законодавство України забороняє керувати мототранспортом особам до 16 років.

Цінуйте життя, бо другого шансу може й не бути.