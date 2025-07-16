Виконком визначив адреси для кооперативу «Сади ветеранів АТО» в межах Тернопільської громади

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення щодо визначення фактичного місця розташування земельних ділянок садівницького поселення обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО». Згідно з документом, ділянки розташовані за межами міста Тернополя, але в межах Тернопільської міської територіальної громади.
Також рішенням виконкому затверджено перелік вулиць, які офіційно відтепер існують у межах кооперативу. Це дозволить впорядкувати облік нерухомості, оформлення права власності, забезпечити адресацію та покращити інфраструктурне планування.
Перелік затверджених вулиць у кооперативі «Сади ветеранів АТО»:
вул. Волонтерів;
вул. Гайдамацька;
вул. Героїв АТО;
вул. Героїв Майдану;
вул. Затишна;
вул. Зборівська;
вул. Молодіжна;
вул. Польова;
вул. Південна;
вул. Привітна;
вул. Світанкова;
вул. Соборна;
вул. Тернопільська;
вул. Щаслива.
Прийняте рішення буде скероване до Тернопільської регіональної філії ДП «Національні інформаційні системи» для внесення відповідних змін до державних реєстрів.