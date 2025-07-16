Виконком визначив адреси для кооперативу «Сади ветеранів АТО» в межах Тернопільської громади

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення щодо визначення фактичного місця розташування земельних ділянок садівницького поселення обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО». Згідно з документом, ділянки розташовані за межами міста Тернополя, але в межах Тернопільської міської територіальної громади.

Також рішенням виконкому затверджено перелік вулиць, які офіційно відтепер існують у межах кооперативу. Це дозволить впорядкувати облік нерухомості, оформлення права власності, забезпечити адресацію та покращити інфраструктурне планування.

Перелік затверджених вулиць у кооперативі «Сади ветеранів АТО»:

вул. Волонтерів;

вул. Гайдамацька;

вул. Героїв АТО;

вул. Героїв Майдану;

вул. Затишна;

вул. Зборівська;

вул. Молодіжна;

вул. Польова;

вул. Південна;

вул. Привітна;

вул. Світанкова;

вул. Соборна;

вул. Тернопільська;

вул. Щаслива.

Прийняте рішення буде скероване до Тернопільської регіональної філії ДП «Національні інформаційні системи» для внесення відповідних змін до державних реєстрів.