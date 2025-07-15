На Тернопільщині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Олександром Товарніцьким

Стрілець-снайпер батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Тернопільській області Олександр Товарніцький загинув 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Церемонія прощання із захисником-поліцейським відбулася в Тернополі на Майдані Волі біля Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Провести в останню путь Олександра зібралися рідні, друзі, колеги, бойові побратими та небайдужі містяни. Особовий склад тернопільської поліції вишикувався у колону та з належними почестями віддав останню шану загиблому.

«Сьогодні ми прощаємося з нашим колегою, бойовим побратимом Олександром Товарніцьким. Клята і жорстока війна забирає найкращих. Наш обов’язок — завжди пам’ятати й ніколи не забувати. Вічна пам’ять Герою. Слава Україні!», — сказав у своїй промові тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик.

Далі похоронний кортеж із Тернополя вирушив до рідної для захисника Борщівщини.

Молодшому лейтенанту поліції Олександру Товарніцькому назавжди залишиться 27 років. Свою службу в поліції він розпочав у 2019 році, прийшовши на посаду поліцейського сектору реагування патрульної поліції Чортківського районного управління. У червні 2024 року Олександр добровільно вступив до новоствореного стрілецького батальйону поліції, аби боронити державу від російських окупантів.

Справжній патріот України, вірний друг, надійний побратим — саме так про нього говорять усі, хто знав Олександра. Він мав багато мрій і життєвих планів. Родина щиро пишалася ним. У загиблого залишилися маленька донька, дружина та батьки.

Чин похорону поліцейського-захисника відбувся 14 липня на кладовищі в його рідному селі Слобідка-Мушкатівська Борщівської міської громади.

Прапор, яким була огорнута труна загиблого Героя, за традицією військових поховань, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко передав дружині Олександра Товарніцького — як символ держави, якій її чоловік вірно служив до останнього подиху.

Світла пам’ять Герою! Вічна слава захиснику України!