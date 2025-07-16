До 3 років позбавлення волі засуджено тернополянина за дії сексуального характеру проти волі потерпілої

Тернопільський міськрайонний суд за публічного обвинувачення Тернопільської окружної прокуратури визнав винним жителя м. Тернополя, у скоєнні дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої (ч. 1 ст. 153 КК України).

Прокурор довів у суді, що увечері 5 вересня 2023 року на спортивному майданчику одного з університетів Тернополя обвинувачений чіплявся до студентки місцевого навчального закладу, яка перебувала там сама. Чоловік спочатку намагався заговорити до дівчини, а потім, роздивившись, що поряд нікого нема, напав на потерпілу. Обвинувачений, який через професійну діяльність, пов’язану із юриспруденцією, був добре обізнаний щодо відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, скористався фізичною перевагою та відсутністю сторонніх осіб довкола та вчинив щодо дівчини дії сексуального характеру.

Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Вирок ще не вступив у законну силу.