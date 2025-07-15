Сергій Надал передав військовим девʼять лазерних цілевказівники «Білий трьохзонний 50»

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав техніку та обладнання для військовослужбовців регіонального управління сил територіальної оборони «Захід», яке потрібне для виконання бойових завдань.

Зокрема, передано девʼять лазерних цілевказівники «Білий трьохзонний 50» на загальну вартість 334 080 грн.

«Ці лазерні цілевказівники допомагатимуть нашим захисникам виявляти та знешкоджувати повітряні цілі, які загрожують нашим містам. Вони сприятимуть підвищенню безпеки кожного населеного пункту та країни загалом. Дякую нашим воїнам за мужність і самовідданість. Нехай ця техніка ефективно допомагає знищувати ворожі дрони та наближати нашу перемогу», – наголосив Сергій Надал.