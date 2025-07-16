Міська рада виділила ще 300 тисяч гривень постраждалим під час російської атаки 25 травня

21 мешканець Тернополя, чиї квартири були пошкоджені внаслідок ракетної атаки 25 травня 2025 року, отримає одноразову грошову допомогу від міста. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Загальна сума допомоги становить 300 тисяч гривень. Розмір для кожного постраждалого варіюється від 5 000 до 20 000 грн – залежно від обсягу пошкоджень. Кошти виділено з резервного фонду бюджету міста.

Допомогу отримають, зокрема, мешканці таких будинків:

вул. Якима Яреми, 9, 9а, 12;

вул. Текстильна, 24е, 34а;

вул. Лозовецька, 44;

вул. Юрія Іллєнка, 3а.