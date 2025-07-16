3000 доларів США за вплив на лікарів – в отриманні хабаря за документи про інвалідність підозрюють лікаря-інтерна на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарю-інтерну одного з медичних закладів в одержанні неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. (ч. 3 ст.369-2 КК України

За даними слідства, медик пообіцяв допомогти військовозобов’язаному оформити довідку про інвалідність 2 групи. Проте повідомив, що його «послуги» коштуватимуть 3000 доларів США. Передача грошей відбувалась частинами. Під час одержання третього траншу з раніше обумовленої суми – 1300 доларів США лікаря- інтерна в Тернополі затримали правоохоронці.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.