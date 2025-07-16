Внесено зміни до бюджету Тернопільської громади на 2025 рік

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Відповідно до рішення, дохідна та видаткова частини бюджету збільшуються на 4 902,129 тис. грн за рахунок надходження субвенцій, зокрема:

– 1 350,0 тис. грн – субвенція на створення безпечного освітнього простору. Кошти будуть спрямовані управлінню освіти і науки для ЗОШ №7, 19 та 30;

– 3 552,129 тис. грн – субвенція на створення сучасного освітнього простору для ЗОШ №19.

Також проведено перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

– управлінню освіти і науки спрямовано 246 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації для влаштування систем протипожежного захисту загальноосвітнім закладам. Також спрямовано 394,7 тис. грн на забезпечення умов співфінансування для ЗОШ №19 у межах субвенції на створення сучасного освітнього простору;

– управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна спрямовано 32,1 тис. грн на об’єкт «Капремонт даху нежитлового будинку по просп. С. Бандери, 96».

Зміни спрямовані на ефективніше використання бюджетних коштів та забезпечення важливих потреб у сферах освіти, комунального майна тощо.