У двох дорожньо-транспортних пригодах травмувалися четверо учасників дорожнього руху

Одразу троє осіб отримали травми через зіткнення автомобіля марки Nissan та електровелосипеда.

За попередніми даними, водій авто, здійснюючи поворот з вулиці Руської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із електричним велосипедом. Внаслідок зіткнення велосипед відкинуло на тротуар, де перебували двоє осіб. Травми отримали водій двоколісника та перехожі. Транспортні засоби вилучено. Триває розслідування.

До медичного закладу внаслідок ДТП потрапила тернополянка. Як з’ясувалося, водій автобуса під час посадки-висадки пасажирів дверима притиснув жінці ногу. Медики діагностували у потерпілої перелом.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил та бути уважними на дорозі.