У Тернополі 26 випускників отримали по 200 балів на НМТ-2025

Успішно завершили основну сесію національного мультипредметного тесту 26 учасників з Тернополя. Кожен із них набрав максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Це – школярі, які продемонстрували високий рівень знань та підготовки.

Так, максимальні 600 балів (по 200 з трьох предметів – українська мова, математика, англійська мова) отримав Ілля Войтович, учень Тернопільської спеціалізованої школи №7.

По 400 балів (200 з двох предметів) набрали:

Христина Дехтяренко – ТСШ №3 (українська мова, історія України);

Уляна Гербут – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (українська мова, математика);

Матвій Співак – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (англійська мова, математика).

По одному предмету на 200 балів склали:

Святослав Волянюк – ТСШ №3 (математика);

Марія Цабан – ТСШ №7 (англійська мова);

Поліна Тичинська, – ТЗОШ №10 (математика);

Наталія Мачуга – ТЗОШ №10 (англійська мова);

Аліна Рудик – НВК №15 (англійська мова);

Ольга Тиш – ТЗОШ №16 (математика);

Богдана Загацька – ТЗОШ №16 (українська мова);

Марія Колісник – ТЗОШ №19 (англійська мова);

Олена Новицька – ТЗОШ №19 (українська література);

Злата Куляш – ТСШ №29 (українська література);

Орися Голяка – ТСШ №29 (англійська мова);

Ліна Липка – ТСШ №29 (українська мова);

Катерина Гач – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (українська мова);

Давід Піхуник – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (англійська мова);

Софія Леськів – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (українська мова);

Марко Вацковський – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (історія України);

Анастасія Михальська – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (англійська мова);

Юрій Демчук – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (англійська мова);

Яна Куценко – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (українська мова);

Анатолій Стринаглюк – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (англійська мова);

Віталій Хомишин – Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка (математика);

Юлія Наконечна – Класичний ліцей (англійська мова).

Відзначимо, що за підсумками національного мультипредметного тесту всі 26 учнів отримають грошові премії від міської ради. Загальний обсяг фінансування становить 167 000 грн.

Вітаємо учасників із блискучими результатами та бажаємо успіхів у навчанні й у майбутній професійній реалізації!