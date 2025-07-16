У Тернополі підвищили стипендії для обдарованих учнів музичних та мистецьких шкіл до 1300 гривень

На черговому засідання виконавчого комітету міської ради затвердили зміни до Положення про призначення стипендій обдарованим учням Тернопільської музичної школи №1 ім. Василя Барвінського, музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького та художньої школи ім. Михайла Бойчука на 2025-2026 навчальний рік.

Відповідно до рішення, розмір щомісячної стипендії було збільшено – відтепер вона становитиме 1300 гривень на одного учня (сума підлягатиме оподаткуванню згідно вимог чинного законодавства). Виплати здійснюватимуться з 1 вересня 2025 року по 31 травня 2026 року.

Отримувати стипендію зможуть обдаровані учні відповідно до результатів їх досягнень у попередньому році:

в галузі музики (вокал, володіння музичним інструментом, теоретичні дисципліни);

в галузі образотворчого мистецтва.

Основними критеріями для відбору є:

навчальні досягнення – перемоги в міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо.

творча діяльність – участь у культурно-мистецьких заходах, майстер-класах, творчих проєктах Тернопільської міської територіальної громади тощо;

громадська активність – активна участь у житті школи та громадських ініціативах тощо.

Це рішення стане додатковою мотивацією для юних тернополян розвиватися у сфері культури і мистецтва та досягати нових висот.