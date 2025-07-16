Задекларуйте зброю – уникніть кримінальної відповідальності

Поліцейські закликають жителів області скористатися можливістю декларування зброї. Знайдену чи трофейну зброю ви можете отримати у власність, не несучи жодної кримінальної відповідальності.

Із вступом у дію Закону України «Про декларування зброї» виникла правова основа уникнення відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. Також закон посилює механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Як задекларувати?

Повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102.

Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів.

Визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції.

Зі слів начальника сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степана Джинджиристого, з початку проведення компанії декларування зброї жителі області задекларували 182 одиниці зброї, з яких: 36 автоматів, 7 пістолетів, 36 нарізних карабінів, 1 комбінована, 102 гладкоствольні рушниці та 29879 набоїв до них.

Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї?

Письмова заява

Паспорт-книжечка або ID-картка

Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см

Витяг про місце проживання / реєстрацію

Ідентифікаційний номер .

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

* Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

* Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

* Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-2;

* Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.

Незаконно здобуту зброю є можливість добровільно здати без правових наслідків. Але якщо виник задум її збути – кримінальної відповідальності не уникнути.