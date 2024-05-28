Хіт охоронних систем – пультова сигналізація від Поліції охорони

Пультова сигналізація – не розкіш, а ознака відповідального ставлення до своєї власності.

Такий вид охорони може дозволити собі кожен господар, але він має розуміти: проєктування і монтаж сигналізації найкраще довірити тій охоронній структурі, яка й під’єднає її до свого пульта. В іншому разі безпекові, технічні та інші питання доведеться вирішувати з різними виконавцями.

Щоб цього уникнути, замовте пультову сигналізацію в Поліції охорони, що має понад 200 підрозділів і майже 35 пультів централізованої охорони в усіх регіонах України.

Поліція охорони – це

* підбір охоронного обладнання відповідно до особливостей об’єкта, його функціонального призначення, побажань замовника послуг;

* монтаж охоронної системи;

* її технічне обслуговування;

* цілодобовий моніторинг стану безпеки на об’єкті, що перебуває під охороною;

* негайний виїзд озброєних правоохоронців на спрацювання системи.

Деталі – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області