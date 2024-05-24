На Тернопільщині оштрафували майже два десятки росіян за порушення міграційного законодавства

На Тернопільщині набирає обертів «Мігрант». Днями, у ході проведення перевірки дотримання іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, на території Підволочиської громади виявили громадянина росії з недійсним паспортним документом. За порушення вимог міграційного законодавства посадові особи Підволочиського сектору УДМС у Тернопільській області склади щодо іноземця адміністративний протокол за частиною 2 статті 203 КУпАП. Відповідно до санкції статті порушник сплатив понад 3 тисячі гривень штрафу. За невжиття заходів для забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства до адміністративної відповідальності також притягнули дружину росіянина, відповідно до вимог статті 205 КУпАП, вона теж сплатила штраф.

Загалом, за два тижні тернопільські міграційники виявили і притягнули до адміністративної відповідальності майже два десятки громадян росії, які перебувають в Україні із порушенням законодавства.