Понад 32 тисячі гривень втратила жителька Тернопільського району, очікуючи на допомогу

Ще на початку квітня до тридцятидев’ятирічної жінки зателефонувала невідома і повідомила про те, що вона потрапила у список для отримання матеріальної допомоги від держави.

Співрозмовниця розповіла про умови, які потрібно виконати, аби на електронний гаманець надійшло 6500 гривень.

У ході спілкування додзвонювачка “уточнила” особисті дані потерпілої, а після цього сказала продиктувати номер, який їй надійде в СМС-повідомленні. Жінка все виконала всі умови та стала очікувати на допомогу.

За деякий час вона вирішила перевірити, чи надійшли гроші, але зайти в банківський мобільний додаток не змогла. Зателефонувавши на гарячу лінію дізналася, що коштами з її рахунку заволоділи сторонні особи. Невідомі спустошили електронний гаманець на 32321 гривню.

Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців. Кіберполіцейські перевірили номер, з якого телефонували потерпілій, і з’ясували, що його власники причетні уже до 181 аналогічного злочину.

Триває слідство.

Шахраї використовують схему виплат 6500 від держави, хоча ця державна програма давно припинила свою роботу.

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