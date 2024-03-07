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Графік особистого прийому громадян керівництвом міграційної служби Тернопільської області

Категорія: Міграція

особистий прийомНачальник УДМС у Тернопільській області Ярослав Давибіда здійснює особистий прийом громадян щовівторка, з 10.00 до 12.00, за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна,1Б, каб. 305.
Заступниця начальника УДМС у Тернопільській області здійснює особистий прийом громадян щочетверга, з 15.00 до 17.00, за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 6, каб.№2.

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