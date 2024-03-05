Поліцейські застерігають: шахраї розсилають фейкові смс-повідомлення про отримання посилок

За словами потерпілої, вона отримала повідомлення: «Вам надійшла посилка». Жінка повірила, адже раніше замовляла товар з-за кордону і очікувала на нього. Проте не зауважила, що сповіщення було надіслано з підозрілого номера, а не від імені поштового сервісу. Перейшовши за посиланням, щоб оплатити посилку, жінка ввела дані своєї картки. Після чого з її банківського рахунку були списані понад 3 800 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області завжди перевіряти будь-яку інформацію. Відстежуйте посилку на офіційному сайті або у застосунку поштового оператора. У жодному разі не переходьте за посиланням від сумнівних контактів та не вводьте там свої особисті дані та дані банківської картки. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно блокуйте її та телефонуйте на лінію 102.