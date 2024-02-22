Перелік документів на оформлення закордонного паспорта не змінився

Перелік документів на оформлення закордонного паспорта, затверджений Порядком оформлення видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищеним паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 7.05.2014 №152, останнім часом не змінювався.

У міграційній службі області нагадали, що послуга з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон надається за бажанням особи. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон громадянам віком від 16 років оформляється строком на 10 років.

Громадяни України не можуть мати більше двох діючих паспортів для виїзду за кордон.

Із повним переліком документів на оформлення закордонного паспорта можна ознайомитися на офіційному сайті ДМС https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumenti-dlya-vijzdu-za-kordon/vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-dlya-vijzdu-za-kordon.html