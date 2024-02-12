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Нещасний випадок на Кременеччині: у річці втопився чоловік

Категорія: Тернопільщина

Зображення WhatsApp, дата_ 2024-02-12 о 14.30.47_e6685f3dПро зникнення батька працівникам Кременецького районного відділу поліції повідомила місцева жителька.

Жінка розповіла, що 8 лютого близько 5:40 ранку побачила, що родича немає дома. Чоловік хворів та зловживав спиртними напоями.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами 10 лютого працівники поліції у річці виявили тіло 67-річного чоловіка. Його оглядав судово-медичний експерт й будь-яких тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявив.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

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