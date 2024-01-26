468×60
468×60

Паспорт громадянина України – право і необхідність

Категорія: Міграція

Дизайн без назвиПрацівники Козівського сектору міграційної служби допомогли ️52-річній жительці громади реалізувати її право – оформити паспорт громадянина України.
Враховуючи, що це перший документ жінки, міграційникам довелось проводити процедуру встановлення особи та перевірку належності до громадянства України.
Команда УДМС у Тернопільській області і надалі працюватиме над тим, аби кожен краянин мав доступ до своєчасних та якісних адміністративних послуг.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *