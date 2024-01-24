Житель Тернополя хотів купити автомобіль для ЗСУ, але натрапив на шахрая: переказав йому 44 тисячі гривень

Придбати автомобіль для потреб військовослужбовців мав намір житель Тернополя. Проте коли перерахував завдаток, продавець перестав виходити на зв’язок

Як встановили правоохоронці, на одному із сайтів чоловік знайшов необхідний транспортний засіб. Підкупило те, що ціна була значно нижча за ринкову. Зв’язався з продавцем, той розповів, що авто знаходиться у Польщі, але він може допомогти доправити його на Україну.

За такі послуги попросив перекинути йому гроші наперед. Тернополянин перерахував декількома платежами гроші на рахунок незнайомця. Загальна сума – 44 тисячі гривень. Після отримання коштів аферист зник.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці радять громадянам не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах та у жодному разі не перераховувати гроші наперед. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. Не ведіться на низьку ціну товару, як правило, за такими пропозиціями маскуються шахраї.