Отримання грошової допомоги для тернополянки обернулося втратою коштів

Громадяни продовжують ставати жертвами шахрайських схем. Пропозиції про отримання соціальних виплат розповсюджують аферисти у різних соціальних мережах та месенджерах.

69-річна місцева жителька втратила понад 8 тисяч гривень. У мобільному додатку жінка побачила оголошення про матеріальну допомогу. Перейшла за фішинговим посиланням, ввела свої персональні дані та дані банківської картки, щоб отримати виплати від держави. Опісля з банківського рахунку шахраї зняли увесь залишок.

За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів області бути більш пильними та обачними. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не повідомляйте стороннім конфіденційну інформацію про дані банківських карток. Пам’ятайте: назвавши ці дані, ви надаєте доступ шахраям до рахунків і вони мають можливість викрасти всі заощадження!

Якщо ви потрапили на гачок шахраїв, негайно зверніться в банківську установу, щоб заблокувати карту, а також телефонуйте на лінію «102»!