Раніше судимий тернополянин вишахраював у жителя обласного центру смартфон

Зі слів потерпілого, до нього на вулиці підійшов незнайомий чоловік і попросив позичити мобільний, бо негайно мав зателефонувати. Більше свого гаджета тернополянин не бачив.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про шахрайські дії, вчинені щодо нього невідомою особою. Як пояснив потерпілий, пізно ввечері поблизу зупинки громадського транспорту до нього підійшов незнайомий чоловік і попросив мобільний, мовляв, дуже потрібно зателефонувати. Отримавши телефон незнайомець почав потроху віддалятися, а відтак кинувся втікати. Потерпілий наздогнати його не зміг.

Під час оперативних заходів розшуківці районного управління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1989 року народження. Зловмисник у скоєному зізнався. Чужий гаджет він здав до ломбарду.

Розпочати кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Триває досудове розслідування.