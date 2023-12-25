Квартирні злодії були, є та будуть, а тому подбайте про безпеку свого житла!

Квартирні крадіжки – це серйозна загроза для безпеки житла, особливо тоді, коли господарів немає дома. Пік активності злодіїв – це свята або відпустки.

Тому важливо, щоб домушники не знали, коли вас немає вдома та які цінності маєте у своєму помешканні.

До приміщення злодії проникають тоді, коли впевнені на 100 відсотків, що господарі залишили його на тривалий час. Тож коли вирушаєте у відпустку чи до родичів, не кажіть про це без потреби. Лише обмежене коло людей повинно знати, який термін вас не буде.

Вхідні та балконні двері, вікна і кватирки – це перепустка злодіїв до вашого житла.

Встановлення ґрат, сучасної системи безпеки та сигналізації суттєво підіймає рівень захисту вашого житла. Датчики руху, відеокамери та системи миттєвого сповіщення можуть вчасно попередити вас та правоохоронні органи про небезпеку.

Залишаючи помешкання, переконайтеся, що усі замки на дверях та вікнах в хорошому стані. Використовуйте лише високоякісні замки та додаткові захисні пристрої, які ускладнять доступ для небажаних гостей.

Зберігайте цінності в безпечних і непримітних місцях. У разі відсутності можливості взяти ці цінності з собою, використовуйте для їхнього зберігання сейф.

Попросіть сусідів наглянути за вашим житлом, а перевіреним та надійним людям варто залишити ключі від квартири. Це може бути корисно в разі екстрених ситуацій.

Пам’ятайте, квартирні крадіжки були й будуть. Але багато що залежить від самих господарів. Нас ображають настільки, наскільки ми це дозволяємо!