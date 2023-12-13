Через масштабний збій мережі зв’язку мобільного «Київстар» у різних месенджерах одразу активізувались шахраї

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. У такий спосіб аферисти отримують доступ до сторінок в соцмережах, де продовжують поширювати фейки а також до онлайн-банкінгу, викрадаючи кошти.