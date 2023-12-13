468×60
468×60

Через масштабний збій мережі зв’язку мобільного «Київстар» у різних месенджерах одразу активізувались шахраї

Категорія: Шахрайства
409183258_669096355412006_4220688822950993370_n“Київстар” виплатить всім своїм абонентам по 200 грн компенсації після відновлення роботи”: таку новину зловмисники використовують, щоб отримати доступ до конфіденційних даних користувачів мобільного оператора.
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. У такий спосіб аферисти отримують доступ до сторінок в соцмережах, де продовжують поширювати фейки а також до онлайн-банкінгу, викрадаючи кошти.
Наголошуємо довіряти тільки офіційній інформації ! Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.
Застерігаємо не переходити за сумнівними посиланнями у месенджерах, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *