Через масштабний збій мережі зв’язку мобільного «Київстар» у різних месенджерах одразу активізувались шахраї

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. У такий спосіб аферисти отримують доступ до сторінок в соцмережах, де продовжують поширювати фейки а також до онлайн-банкінгу, викрадаючи кошти.
Наголошуємо довіряти тільки офіційній інформації ! Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.
Застерігаємо не переходити за сумнівними посиланнями у месенджерах, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.