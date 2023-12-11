Обмеження волі загрожує тернополянину за зберігання наркотиків

За незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин відповідатиме згідно зі статтею 309 Кримінального кодексу житель Тернополя. У чоловіка правоохоронці виявили заборонені речовини.

Восьмого грудня працівники відділення поліції №1, патрулюючи територію в селі Великі Гаї, зупинили двох осіб. Чоловіки поводилися дивно.

Правоохоронці попросили пред’явити документи, а у ході проведення поверхневого огляду в одного із чоловіків поліцейські виявили пристрій для вживання наркотиків, а також прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору та паперовий згорток.

Як з’ясувалося, заборонені речовини мав при собі раніше судимий тернополянин. Він зізнався, що усе це його для власного використання.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.