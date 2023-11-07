Слідчі Чортківщині встановлюють обставини злочину

Шостого листопада до районного відділу поліції звернувся житель Чортківського району.

Чоловік розповів, що півтора дня тому на узбіччі, неподалік власного домогосподарства, через технічні несправності залишив причеп до легкового автомобіля марки “Степок ЗАЗ 810″. Коли повернувся, аби його забрати, то причепу вже не було. Матеріальні збитки оцінив у 12000 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, працівники кримінальної поліції Чортківщини знайшли і причеп, і людину, причетну до його зникнення. За попередньою інформацією, потерпілий посварився зі своєю співмешканкою і жінка, аби відімстити чоловікові, попросила сусіда відігнати причеп до себе на подвір’я.

Місцевий житель так і зробив, а коли почув, що власник заявив про зникнення, зізнався у скоєному.

Слідчі встановлюють усі деталі злочину. Триває слідство.