Відтепер громадяни можуть замовити посвідчення водія з доставкою за кордон

Тисячі українців через війну були вимушені шукати порятунок за кордоном. Багато з них потребують відновлення посвідчення водія, але не можуть це зробити за кордоном. Тому запускаємо нову послугу, на яку очікували так багато водіїв.

За словами начальника ТСЦ № 6141 Василя Воробця, відтепер кермувальники можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей зручний сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі. Адже саме там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись на Батьківщину.

Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків. Про це розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко: «Для цього потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки готовий документ помандрує на обране відділення».

Термін міжнародної доставки – близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.