13 тисяч віддала шахраям жителька Тернополя

Фейсбук, інстаграм, телеграм – ці та інші соціальні мережі та месенджери без проблем зламують шахраї. Часто у цьому винні самі користувачі.

Після цього аферисти від імені власника акаунта починають писати різноманітні повідомлення, де просять позичити гроші.

У таку пастку потрапила 19-річна тернополянка. Дівчина навчається у Польщі. До неї у месенджер “Telegram” написала тітка і попросила позичити кошти. Гроші обіцяла повернути за кілька днів. Потерпіла переказала 13000 гривень на рахунок, який надала “тітка”, і сказала про це мамі.

Остання перетелефонувала до сестри і з’ясувала, що грошей та не просила, а її Telegram-сторінку зламали невідомі.

Про даний факт потерпілі повідомили у поліцію. Триває слідство відповідно до статті 190 ККУ.