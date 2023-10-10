Порядок проведення мирних зібрань під час дії воєнного стану на території Тернопільщини

З 24 лютого відповідно до Указу Президента України «Про запровадження воєнного стану» №64/2022 дозволені обмеження певних конституційних прав, зокрема й права на мирні зібрання, гарантовані статтею 39 Конституції України.

Окрім того, стаття 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» дозволяє військовим адміністраціям та військовому командуванню встановлювати додаткові обмеження. Відповідно до цієї норми Рада оборони Тернопільської області від 06.05.2022 № 50 з 07.05.20222 на період введення воєнного стану заборонила проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів без попереднього погодження з обласною військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану.

За порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 185-1 КУпАП.

Поліцейські звертаються до організаторів мирних зібрань заздалегідь інформувати обласну військову адміністрацію про проведення таких заходів та дотримуватися норм чинного законодавства.