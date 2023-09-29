Пересідаєш на електротранспорт – отримай «зелений» номерний знак

Все більше громадян пересідає на екологічно чистий транспорт. Він безшумний, порівняно зі звичайними автівками безпечніший для довкілля, адже не викидає парникові гази й інші забруднювальні речовини.

Попит на електрокари в нашій державі постійно зростає. Лише за 8 місяців з початку цього року громадяни зареєстрували 15 806 транспортних засобів з відміткою тип палива «електро». А всього в Україні їх нараховується – 70 976 одиниць.

“Сервісні центри МВС видають для екотранспорту спеціальні «зелені» номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями. Вони закріплюються виключно за електротранспортом – автомобілями, мопедами, мотоциклами, моторолерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами та іншим транспортом, які приводиться в рух електричним двигуном і не має двигуна внутрішнього згоряння”, - розповідає заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС у Тернопільській області Ігор Мельник..

Дана норма діє відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України. Транспортні засоби гібридного типу двигуна в категорію електротранспорту не потрапляють.

Раніше власники екомобілів у сервісних центрах МВС отримували номерні знаки державної реєстрації із символами зеленого кольору на білому фоні за бажанням. Також при зміні транспортного засобу могли залишати на платному зберіганні свої звичайні номерні знаки у сервісному центрі МВС. Потім перезакріплювали на свій електромобіль чи електромотоцикл. Наразі їх можна використовувати виключно так:

Звичайний номерний знак закріплюється за автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння;

«зелений» номерний знак – за електромобілем.

Зауважимо, звичайний номерний знак під час платного зберігання в сервісному центрі МВС неможливо закріпити за електрокаром. Проте надається право передати близьким родичам: дружині/чоловіку, дітям та батькам.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.