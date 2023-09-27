У ще одній громаді Тернопільщини розпочала роботу поліцейська станція

У Більче-Золотецькій громаді Чортківського району відкрили поліцейську станцію, яка стане осередком безпеки для понад чотирьох тисяч жителів навколишніх сіл. Тут працюватиме поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, мати свого шерифа повинна кожна громада, адже йдеться не лише про спокій місцевих жителів, а й про надання їм якісних поліцейських послуг.

Керівництво Більче-Золотецької громади зацікавлено у реалізації безпекового проєкту. Тож вирішили створити комфортні роботи для свого шерифа – підшукали відповідне приміщення, провели там капітальний ремонт та закупили необхідну техніку. У службовому кабінеті встановили систему відеоспостереження, до якої приєднані камери відеонагляду, розміщені у населених пунктах територіальної громади.

З початком роботи станції поліцейських привітали діти. Службове приміщення та автомобіль освятили священники.

До виконання службових обов’язків на станції приступив старший лейтенант Володимир Гоменюк. Поліцейський проживає у даній місцевості, тож добре знає її жителів та орієнтується у їх потребах. Цілодобово перебуваючи на території громади, офіцер завжди зможе оперативно реагувати на виклики та надавати допомогу людям.

Реалізація безпекового проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Тернопільщині триватиме і надалі.