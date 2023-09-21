Інформація для іноземців, які служать чи служили в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спецслужбі транспорту

Державна міграційна служба не стоїть осторонь проблем кожного, хто боронить нашу країну від російських загарбників, та спрямовує свої зусилля на пошук шляхів вирішення цих проблем. Зокрема, на особливому контролі врегулювання правового статусу іноземців, які служать чи служили в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спецслужбі транспорту. Консультацію щодо врегулювання статусу проживання на території України, отримання громадянства України або дозволу на імміграцію можна отримати за номерами телефонів центрального апарату Державної міграційної служби: +38 (044) 365-03-83, +38 (044) 365-32-42.

Також всі матеріали, які стосуються врегулювання правового статусу, необхідно подавати в форматі електронного звернення на адресу електронної пошти hotline@dmsu.gov.ua. Зверніть увагу: електронне звернення має містити: підпис заявника, прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу проживання, електронну адресу заявника. До електронного звернення разом із заявою потрібно долучити відскановані копії наявних документів, які мають значення для розгляду ДМС відповідного питання. В темі електронного листа при надсиланні звернення просимо зазначати: “Увага! Іноземець-військовослужбовець”.