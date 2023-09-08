Жінка, продаючи товар, втратила майже 9 тисяч гривень

“Я неодноразово читала та чула про те, як люди потрапляють на гачок аферистів, але ніколи не думала, що сама постраждаю від них”, – слова жінки, яка звернулася за допомогою до працівників поліції.

Жителька Тернопільського району стала жертвою шахраїв. За словами потерпілої, вона на платформі “OLX” продавала товар. Їй надійшло повідомлення від потенційного покупця. Після короткого листування і підтвердження покупки, невідомий сказав, що усе оплатив і просить підтвердити отримання коштів, перейшовши за посиланням, яке надіслав у Viber.

Жінка ввела усі особисті дані та дані карткового рахунку. Як результат – за кілька хвилин з електронного гаманця невідомі списали 8830 гривень. І лише після цього потерпіла зрозуміла, що вказала секретну інформацію на фішинговому сайті.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно із частиною 4 статті 190 ККУ.

Нацполіція, банки, профільні міністерства та OLX наголошують, що перше правило убезпечення себе від шахраїв звучить так: ніколи не повідомляйте свої особисті дані, особливо дані картки третім особам, навіть якщо вони звертаються нібито від імені банку.

Ніколи не залишайте свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Нині поширеним є шахрайство, що полягає у створенні сайтів-двійників. Сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня: має ту ж колірну гаму, містить приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на сайті-двійнику, ви потрапляєте у пастку шахраїв.