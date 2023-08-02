Поліцейські продовжують профілактичну роботу в обласному центрі

Профілактичне відпрацювання обласного центру провели 2 серпня працівники превенції Тернопільського районного управління поліції. Мета таких заходів – забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

Правоохоронці спрямували свої зусилля передусім на профілактику скоєння порушень адміністративного законодавства, зокрема, звернули увагу на припинення незаконних валютних операцій.

За результатами таких перевірок поліцейські виявили чотирьох жителів Тернопільської територіальної громади, які пропонували перехожим іноземну валюту на обмін. На осіб, які проводили такі незаконні фінансові операції, а також на громадян, які міняли у них гроші, складено 8 протоколів згідно статті 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції). Вилучили працівники поліції і грошові кошти, отримані за рахунок таких незаконних дій.

Превентивні рейди на території міста та області триватимуть й надалі.