8 тисяч гривень – саме стільки втратила мешканка Кременеччини, повіривши аферистам та здійснивши передоплату

Оголошення про надання туристичних послуг та перевезення до місця відпочинку в Карпатах жінка знайшла в соцмережі. Зателефонувала за вказаним номером аби домовитися про бронювання поїздки на Буковель, однак особа, яка назвалася туристичним менеджером, попередила, що працює лише по передоплаті. Потерпіла погодилася перевести кошти на надісланий в повідомлені рахунок.

Лише через декілька днів кременчанка зрозуміла, що потрапила в шахрайську пастку. Вона намагалася дізнатися деталі майбутньої поїздки в Карпати, однак номер псевдоменджерки не відповідав, а згодом зник з мережі.

Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців. Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.

Кіберполіцейські радять як не стати жертвою шахраїв:

– бронювати апартаменти та туристичні подорожі лише на офіційних, перевірених сайтах;

–читати відгуки інших клієнтів, просити надавати додаткові фото. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

– у разі здійснення розрахунків в інтернеті користуватися перевіреними сайтами;

– за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

– перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/