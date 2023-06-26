Поліцейські попереджають про шахрайство під виглядом соціальних виплат

Як встановили правоохоронці, потерпіла у соціальній мережі «Faceebook» знайшла інформацію про соціальні виплати. Перейшла за вказаним у оголошенні посиланням та ввела на невідомому сайті свої персональні дані, а також номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Після чого з її картки були незаконно списані понад 30 тисяч гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
Поліцейські радять жителям області бути пильними та дотримуватися наступних правил безпеки:
- отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- не розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім та не вводити персональну інформацію на невідомих сайтах;
- у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронним органам.