Оперативники Тернопільського райуправління викрили жителя району у крадіжці з магазину

Зловмисник шляхом вільного доступу викрав зі службового приміщення продуктової крамниці у Тернополі гаманець продавчині.

Потерпіла і не одразу помітила зникнення майна. Вже під кінець робочої зміни виявила, що з сумки викрали гаманець з документами та банківською карткою. Про факт крадіжки жінка повідомила працівників поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 53-річний житель Тернопільського району. З краденої картки йому вдалося зняти кілька сотень гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до інших майнових злочинів на території обслуговування.