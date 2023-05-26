Псевдобанкіри ошукали жителів Тернопільщини на чималу суму

Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками банківських установ. Афристи входять в довіру, довідуються бажану інформацію та спустошують рахунки краян.

Від такого роду злочину потерпіло двоє мешканців області. Додзвонювачі діяли за аналогічною схемою: вони представлялися працівниками банку, входили в довіру та дізнавалися персональні власників карткових рахунків. Завдяки отриманим даним аферисти спустошували рахунки: житель Кременця втратив 22014 гривень, а мешканець Тернопільського району майже 2000 гривень. За допомогою вони звернулися до правоохоронців.

Працівники поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до злочинів. За фактами шахрайств слідчі відкрили кримінальні провадження.

Поліцейські звертаються до власників карткових рахунків:

не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.