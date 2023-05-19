Відтепер можна продати авто разом з номерними знаками державної реєстрації

Під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки. Це при бажанні покупців таких транспортних засобів.

“Тепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків”, – розповідає заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС у Тернопільській області Ігор Мельник.

Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Крім передачі такого номерного знака між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не вимагається.

Такі зміни зокрема вносяться і для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.