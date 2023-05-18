Жителю Тернопільщини загрожує до 12 років позбавлення волі за збут психотропів та схиляння неповнолітньої до вживання заборонених речовин

У ході досудового розслідування було встановлено, що 40-річний чоловік, будучи неодноразово судимий за злочини, пов‘язані зі збутом наркотичних та психотропних речовин, вирішив діяти конспіративно, залучивши до злочинного бізнесу 17-річну знайому. Спочатку намовив її до вживання амфетаміну, переконуючи, що це не становить для неї небезпеки, а лише додасть енергії та веселого настрою. Відтак, сказав створити під вигаданим ім’ям карту клієнта компанії, що займається доставкою, і забирати замовлення.